Laurent Witz signe un clip pour le Nation Branding

Elisa, 8 ans, a réalisé un oiseau en bois et en papier et elle espère le voir voler le plus loin possible. L'oiseau atterrit sur la fenêtre d'un luthier, qui décide de le doter de systèmes mécaniques. L'oiseau va passer de main en main et franchir les frontières du Grand-Duché.



Voilà pour la trame du court métrage «Let's make it happen», dévoilé mardi soir par la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, et qui sera utilisé pour faire la promotion du pays dans le cadre du Nation Branding. La réalisation du clip de deux minutes et de près de 400 000 euros a été confiée à Laurent Witz, directeur de Zeilt Productions, qui avait remporté l'appel à projets lancé en février 2017.





«Je ne fais pas de politique, mais j'avais envie de mettre en avant les valeurs de ce pays dans lequel je travaille depuis dix ans», raconte le réalisateur, lauréat en 2014 de l'Oscar du meilleur court métrage d'animation avec «Mr Hublot» et détenteur de deux Awards de bronze pour des clips promotionnels, pour l'État de New York en 2015, et la ville de Sydney en 2017.



Pour le court métrage «Let's make it happen», le message se veut universel: «Je défends les valeurs de solidarité, de partage. Comme pour l'oiseau d'Elisa, c'est la mise en commun des idées, quels que soient les origines, les secteurs d'activité... qui permet au Luxembourg d'avancer au niveau national et international avec ses différents partenaires», précise Laurent Witz.



Le clip sera diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les cinémas du Luxembourg et de la Grande Région.

(Gaël Padiou/L'essentiel)