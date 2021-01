Un food-​​truck trois étoiles au bord de la Pétrusse

Ils ne l'avaient pas crié sur tous les toits, mais les chefs Cyril Molard (deux étoiles Michelin) et René Mathieu (une étoile) ont relevé le défi. Samedi et dimanche midi ils ont cuisiné avec leur homologue Hugo Maia à bord du food-truck du Scott's Pub, dans le Grund, au bord de la Pétrusse.

Une manière d'amener leur cuisine dans la rue. «Les gens ne peuvent pas venir au restaurant, avec la fermeture, donc nous avons voulu aller vers eux», raconte René Mathieu, ravi de cette expérience inédite. L'occasion popur eux de dire leur «envie de rouvrir» et que face à la crise «il n'y a pas d'un côté les étoilés et de l'autre les brasseries».

«Le but n'était pas de faire de l'argent »

Les trois chefs ont conçu chacun deux plats et 200 portions par jour en restant fidèles à leur registre, végétal pour René Mathieu. Au menu Maki frit à la betterave, falafels aux pois chiche et légumes racines, canard ou Celerisotto aux truffes... pour dix euros jusqu'à ce qu'il ne reste rien. «Le but n'était pas de faire de l'argent mais d'être au diapason de la rue et d'aider le Scott's», notait René Mathieu.

Les chefs avaient tout préparé chez eux et réalisaient dans le camion, les dernières découpes, cuissons, à la friture ou la plancha, et les dressages. Certains malgré le froid et à bonne distance, ont attendu plus d'une heure. «Et pas parce qu'on allait pas vite», sourait René Mathieu qui garde en tête l'image de «ces gens mangeant sur le pont». Preuve que le Covid, n'a pas tué le partage.

(Nicolas Martin/L'essentiel)