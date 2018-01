Le Luxembourg «investit dans la matière grise»

Le gouvernement veut «valoriser l'excellence scientifique», comme l'a expliqué, jeudi, le ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen (DP). Il a annoncé une enveloppe de 1,44 milliard d'euros pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur sur la période 2018-2021, soit une augmentation de 25% par rapport à la période précédente.

La répartition



Voici comment le gouvernement va répartir l'enveloppe de 1,44 milliard d'euros:

- 766,8 millions d'euros pour l'Université du Luxembourg

- 383 millions d'euros pour les trois centres de recherche publics LIST, LIH et LISER

- 265,4 millions d'euros pour les programmes et instruments du Fonds national de la recherche



À cette liste s'ajoute un bonus de 20,5 millions d'euros pour récompenser les performances des institutions au programme-cadre de recherche et de développement de l'UE.

Tous ne sont pas logés à la même enseigne. L'Uni, le LIST (Luxembourg institute of science and technology), le LIH (Luxembourg institute of health), le LISER (Luxembourg institute of socio-economic research) et le FNR (Fonds national de la recherche) bénéficient d'enveloppes en hausse de respectivement 30%, 18%, 21%, 13% et 11%. «Les augmentations ont été négociées au cas par cas en fonction des besoins de chaque institut», reprend Marc Hansen. Mais une clause prévoit que les budgets de chaque institut, qui bénéficient aussi de subventions européennes et de quelques fonds privés, puissent être renégociés au bout de deux ans si des besoins nouveaux se font sentir.

En échange de l'augmentation des moyens, le gouvernement a fixé de nouveaux objectifs en terme «d'excellence scientifique», mais aussi de «valorisation socioéconomique» (par exemple les brevets et les recettes liées aux partenariats avec le privé) ou encore concernant la mobilité des étudiants. «On investit sur la matière grise», explique le ministre. L'Uni s'apprête à vivre quelques changements durant les prochains mois. Le nouveau recteur Stéphane Pallage, qui a pris ses fonctions au début de l'année, sera présenté lundi prochain. Surtout, une nouvelle loi sur l'organisation de l'Uni est en préparation à la Chambre des députés.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)