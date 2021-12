Ces artistes sont les lauréats du Global Project Grant

Après Tuys, Michel Meis 4TET et Cathy Krier l’an passé, ce sont Francis of Delirium (pop/rock/electro/hip-hop), Claire Parsons (Jazz) et Francesco Tristano (musique classique/contemporaine) qui se sont vu octroyer le Global Project Grant 2022 par un jury composé de professionnels. Créée en 2020 par Music:LX, cette bourse a été reprise par Kultur | lx. Elle «vise à soutenir l’artiste dans le développement d’un projet ambitieux à moyen ou long terme».

Francis of Delirium

«Cette bourse donne l’opportunité d’organiser des concerts dans le monde entier pour présenter Francis of Delirium devant un plus large public. En 2022, nous prévoyons une tournée, et l’enregistrement et la sortie de notre premier album».

Francesco Tristano

«La bourse est doublement importante: elle permettra en effet un effort supplémentaire en matière de diffusion et de promotion de mon nouvel album «On early music», à paraître en février 2022. Cet album est un retour aux sources».

Claire Parsons

«The Aquatic Museum» est un nouveau projet transmedia et le deuxième album de la musicienne et compositrice anglo-luxembourgeoise Claire Parsons avec Laurent Peckels, musicien et développeur luxembourgeois.

(Recueilli par Cédric Botzung)