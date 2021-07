Des records battus mais le soleil bientôt de retour

MeteoLux a indiqué que la station météorologique du Findel avait enregistré deux records absolus d'intensité de précipitations pour un mois de juillet: les précipitations maximales en 12 et 24 heures ont été respectivement de 74,2 litres/m² et 79,2 litres/m², «battant» ainsi les records de juillet 2016 (60,4 et 70,6 litres/m²).

À titre de comparaison, il tombe en moyenne 71 litres/m² d'eau sur la totalité du mois de juillet. Le mois de juillet le plus pluvieux reste le mois de juillet 2000: il était tombé 197,2 litres/m². MeteoLux fera le point sur le début du mois de juillet 2021 dans quelques jours.

Retour du soleil dimanche

À noter que jeudi après-midi, les pluies continues devraient disparaître au profit d'averses et d'orages localisés qui devraient perdurer dans la nuit de jeudi à vendredi.

MeteoLux annonce un temps très nuageux mais généralement sec pour vendredi avec un faible risque de pluies localisées. Le mercure ne dépassera pas 20°C au meilleur de la journée. Retour du soleil à partir de dimanche avec des températures plus estivales (25°C).

(L'essentiel)