Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Visite L'envers du décor des institutions à explorer

Ce samedi, de 10h à 18h, la Journée portes ouvertes des institutions est placée cette année sous le signe des 100 ans du suffrage universel. La Chambre des députés, les ministères d'État, de la Culture, des Affaires étrangères et européennes, le Conseil arbitral de la Sécurité sociale, la Cité judiciaire, la Ville de Luxembourg, le musée national d'Histoire et d'Art et la Maison de l'Union européenne ouvriront leurs portes au public. Une pièce de théâtre sur le centenaire du droit de vote sera jouée dans la salle plénière de la Chambre.

Histoire Le Fond-de-Gras à l'époque victorienne

L'ancien site minier du Fond-de-Gras, avec ses trains historiques, sera à nouveau le théâtre de la Steampunk Convention, ce samedi et ce dimanche, dès 11h. Dans ce monde singulier, la machine à vapeur et l'électricité sont les seules sources d'énergie. Cet univers s'inspire de l'esthétique de la fin du XIXe siècle. Le week-end sera rythmé par des performances artistiques et musicales: artistes de cirque, théâtre, danse, musique... Il sera aussi possible de trouver des bijoux, des vêtements et des accessoires de mode originaux, fabriqués à la main par des artisans.

Crédit: minettpark.lu

Salon Le jeu vidéo à l'honneur à Luxexpo The Box

Pour sa 4e édition, le Luxembourg Gaming Experience passe au niveau supérieur en investissant Luxexpo The Box, ce samedi et ce dimanche, de 9h à 18h. Le salon sera quatre fois plus grand avec encore plus de gaming mais aussi trois nouveaux univers: Japan, Culture Pop et Monde imaginaire.

Concert Le père du rap luxembourgeois à la Rockhal

T the Boss est de retour avec un quatrième album. Le père du rap luxembourgeois le présentera ce vendredi soir (à partir de 20h30) sur la scène de la Rockhal. «Il y a toujours de l'egotrip, des sujets personnels ou des sons de motivation, explique T the Boss à L'essentiel. J'évoque le suicide sur "Kämpf". J'ai plusieurs facettes, ce sont comme des instantanés. J'aime me défouler dans ma musique, avec des titres sombres comme "D'Rou virum Stuerm", et aussi distiller des messages positifs».

«D'Rou virum Stuerm», de T the Boss:

Commerce De belles sneakers à perte de vue à Luxexpo the Box

Yeezy, Supreme, Stan Smith, Jordan… Enthousiastes et collectionneurs de baskets pourront faire le plein de sneakers ce dimanche, à Luxexpo the Box, de 11h à 18h. La Sneakermess est devenue l'événement phare pour l'achat et la vente de paires en édition limitée.

Concert Amanda Palmer en toute impunité

Amanda Palmer revient en solo avec «There Will Be No Intermission», un disque intimiste et frontal, qui fait passer du rire aux larmes. Elle le présentera ce vendredi soir (à partir de 20h) au Conservatoire, à Luxembourg. La New-Yorkaise, 43 ans, n'aura besoin que de sa voix, d'un piano et d'un ukulélé pour interpréter ses titres poignants.

Drowing in the Sound d'Amanda Palmer:

Art Des carnets de graffitis à découvrir aux Rotondes

Les graffiti writer présenteront les carnets qu'ils remplissent avant d'écrire sur les murs lors du «Back to the book» ce samedi, de 15h30 à 1h, aux Rotondes. Le graffeur new-yorkais Tkid peindra en live et sera jury d'un battle.

Festival La beauté de l'obscurité à contempler à Troisvierges

Le nouveau festival Night, Light & more, des parcs naturels de l'Our et de la Haute-Sûre veut montrer la beauté de l'obscurité naturelle. Il débute ce samedi, à 21h par un spectacle de feu au Jardin de l'Europe à Troisvierges. Il dure jusqu'au mois de mai.

