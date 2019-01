Les concessions prises d'assaut par les clients

Chez Renault, chez Citroën et DS ou encore chez Audi, Mercedes ainsi qu'à Autopolis, les concessions ont fait le plein en ce premier samedi d'Autofestival. «Dès 9h nous avions des clients qui étaient présents pour faire les premiers essais. On est sur les mêmes bases, voire mieux, que l'année passée», se réjouit le directeur général d'Autopolis, Marc Devillet. Cette année encore, la demande est très portée sur les SUV. «Que ce soit chez Jeep, Opel, Volvo pour ne citer que ces marques, les SUV ont la cote», poursuit-il. «Mais nous avons aussi un beau succès avec le Kona eV, le modèle électrique de Hyundai».

D'ailleurs, l'électromobilité s'est invitée de façon soudaine, «et tardive» pour certains professionnels, à l'Autofestival avec l'annonce, vendredi, du gouvernement de subventionner à hauteur de 5 000 euros les voitures électriques. «Le timing est un peu limite. Mais chez Citroën et DS nous aurons beaucoup de nouveautés à la fin de l'année», explique Loïc Marchal, responsable des ventes pour Citroën et DS chez Etoile Garage Rodenbourg. De l'autre côté de la rue, Frédéric Paris, responsable des ventes pour Renault Gasperich fait le même constat mais s'attend quand même à 20 jours d'Autofestival intensifs. «On a commencé fort dès ce matin». La gamme Dacia mais aussi Clio et Captur sont les plus demandées.

Chez Audi où l'électrique fait petit à petit son apparition, Tim Kramp, responsables des ventes, estime que «la demande s'est rééquilibrée entre le diesel et l'essence. Beaucoup de nos clients sont intéressés par les A1 et les Q3 ainsi que par nos offres de reprise». Un point de vue pas tout à fait partagé par Patrick Schmit, responsable des ventes chez Merbag qui commercialise Mercedes. «Les discussions ont changé avec notre clientèle. Avant, elle voulait la voiture avec le plus d'autonomie. Maintenant, elle veut savoir avec quelle voiture elle pourra entrer en ville», détaille-t-il. Malgré tout, les amateurs de Mercedes faisaient, ce samedi, les yeux doux au tout nouveau tout-terrain GLE fraîchement débarqué dans le show-room.

(Patrick Théry/L'essentiel)