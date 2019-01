Une chaudière explose, l'avenue Kennedy fermée

Une intervention des secours a entraîné la fermeture de l'avenue Kennedy, au niveau de la Coque, dans les deux sens de circulation entre 16h15 et 16h45. Le tram non plus n'a pu circuler durant ce laps de temps.

D'après la police, l'explosion d'une chaudière «dans une entreprise» est à l'origine de cette opération. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, et le trafic a pu reprendre au bout d'une demi-heure. Auparavant, plusieurs automobiliste ont dû emprunter le réseau secondaire.

«J'arrivais du centre-ville et je circulais en direction de l’autoroute. L'avenue était fermée dans les deux sens. Il y avait beaucoup de camions de pompiers et des ambulances», a raconté un témoin à L'essentiel.

(th/L'essentiel)