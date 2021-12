Le Zürcher Bal qui attendait 4 500 étudiants annulé

«On était en train de monter la scène à Luxexpo The Box en vue de notre bal samedi. Maintenant on la démonte», commente dépité Pit Reckinger, président du LSZ, le club des étudiants luxembourgeois à Zurich. Le Zürcher Bal (ou bal de Zurich) est l’un des plus grands bals étudiants de la saison qui aurait dû débuter sous peu. Il affichait complet avec des billets pour 4 500 personnes. Mais face aux nouvelles mesures Covid annoncées aujourd’hui et qui rentreront en vigueur samedi, les étudiants sont contraints de remballer à seulement quatre jours du bal.

«Lundi, la Santé nous disait encore que tout allait bien. Mais hier nous avons commencé à entendre le contraire. Et c’est en entendant les annonces du gouvernement ce matin que nous avons compris que nous serions bien obligés de tout annuler, relate Pit Reckinger. Clairement la fermeture à 23 h, nous concerne nous et tous les autres bals. Les étudiants de Bruxelles par exemple avaient aussi prévu le leur».

50 000 euros perdus?

Traditionnellement pour organiser le Zürcher Bal une centaine d’étudiants sont mobilisés. «Ils ont bloqué du temps pour cela. À titre d’exemple, j’ai écrit un de mes examens d’université dans l’urgence. Si j’avais su j’aurais pris mon temps», souligne Pit Reckinger.

Le Zürcher Bal a aussi un coût. «100 000 euros. Il y a 50 000 euros que nous ne perdrons pas car Luxexpo The Box ne nous fera pas payer la location de la salle, pareil pour les prestataires pour les boissons et la restauration. Mais les autres 50 000 euros nous ne les récupérerons pas sur les recettes et nous ne pourrons pas les réinvestir dans le Zürcher Bal 2022», explique Pit Reckinger. La petite asbl va donc voir s’il est possible de recevoir une aide du gouvernement pour compenser l’annulation.

(Séverine Goffin/L'essentiel)