Le temps de trajet pèse sur les travailleurs

Au Luxembourg, seuls 10% des salariés résidents mettent moins de 10 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail. 44% mettent entre 10 et 30 minutes, un tiers entre 30 et 50 minutes et 13% plus de 50 minutes. Ainsi, seule une grosse moitié (54%) comptent moins de 30 minutes pour aller travailler.

À noter que cette étude du Statec ne prend en compte que les travailleurs résidents et exclut donc les 207 000 frontaliers (soit presque la moitié des salariés) pour qui le temps de trajet est encore beaucoup plus long en général.

Un tiers des employeurs à Luxembourg-Ville

Près de 8 salariés résidents sur 10 indiquent travailler dans les locaux de leur employeur (9% chez des clients, 4% à domicile) et plus d’un tiers (35%) indiquent que leur employeur est à Luxembourg-Ville. Nombreux sont donc ceux à converger vers la capitale tous les matins, surtout des alentours, la plupart des travailleurs ayant choisi de vivre à des distances raisonnables de leur lieu de travail.

Les travailleurs du canton de Luxembourg mettent en effet 20 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail à Luxembourg-Ville quand il en faut 45 pour les habitants de Redange, Diekirch et Echternach. Pas étonnant donc que 54% des habitants du canton de Luxembourg-Ville aient un emploi dans la capitale, contre seulement 26% à Redange, 21% à Diekirch, 19% à Echternach et 6% à Wiltz.

Insatisfaction

Si le temps médian de trajet a baissé momentanément en 2020 à cause de la crise sanitaire, passant de 25 minutes au premier trimestre à 15 minutes au deuxième, il est remonté à 20 minutes au 3e trimestre et les habitudes de transport n’ont guère changé, même avec la gratuité des transports publics. Six résidents sur 10 prennent toujours leur voiture pour se rendre au travail, contre 2 personnes sur 10 les transports en commun et 3 sur 10 (les chanceux!) qui peuvent se déplacer à pied. Les moyens «doux» (vélos ou trottinettes) sont encore très peu utilisés.

Un temps de trajet qui pèse sur les travailleurs: si 90% de ceux qui mettent moins de 10 minutes pour aller au travail se disent satisfaits, ils ne sont plus que 74% quand le trajet dure plus de 50 minutes. Une insatisfaction qui joue un rôle dans l’envie de changer de travail: 13% des travailleurs ayant un temps de trajet supérieur à 40 minutes cherchent un autre job contre un peu moins de 8% pour ceux dont le trajet est inférieur à 20 minutes.

