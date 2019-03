Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Fête De grands bûchers vont brûler pour la fête des brandons

Le Buergbrennen, ou fête des brandons, est une tradition nationale qui marque la fin de l’hiver et le début du printemps. Les associations locales mettront le feu à de grands bûchers à travers le pays, ces samedi et dimanche à la nuit tombée. Dans le quartier de Beggen à Luxembourg par exemple, le public sera invité à manger un bout et boire un verre au home scout, dès 18h, dimanche. Le cortège aux flambeaux partira du parvis de l’église à 18h45.

Cavalcade Les carnavaliers vont déferler à Schifflange

Dimanche, la cavalcade de Schifflange fêtera sa 30e édition. Pour l’occasion, l’association Folklorama a mis le paquet avec une tonne de confiseries, 30 000 paquets de popcorn et des gadgets pour les visiteurs. Les sponsors distribueront encore dix fûts de bière et 75 bouteilles de crémant. Le cortège de 2,3 km de long s’ébranlera à 15h. 57 groupes participeront, dont 24 chars, soit 850 carnavaliers en tout. Les visiteurs sont attendus par milliers. Après le passage du cortège qui devrait prendre plus de deux heures, une fête est prévue avec des spectacles devant la mairie.

Festival La musique celtique à l'honneur à Dudelange

Pour sa 22e édition, programmée ce samedi 9 mars (avec une soirée Prélude celtique prévue le vendredi 8 mars et à laquelle participera également Carlos Núñez), le festival Zeltik, à Dudelange, pourra compter sur la présence de Carlos Núñez, star internationale de la cornemuse. En outre, le groupe français Celkilt, qui avait mis le feu l'an dernier, sera de retour pour une nouvelle prestation explosive, entre musique celtique et rock'n'roll survolté.

Exposition De belles machines à apprécier à Luxexpo The Box

Des véhicules rétros seront garés à Luxexpo The Box, samedi et dimanche, pour l’Autojumble de la Lëtzebuerger oldtimer federatioun. Les visiteurs trouveront aussi des pièces détachées et des miniatures.

Concert La Belge Alice on the Roof naviguera entre les langues

Alice on the Roof se produit ce samedi à la Rockhal, à Esch-Belval. Révélée en 2015 avec son hit «Easy Come Easy Go», la chanteuse belge avait fait sensation avec son premier album «Higher», classé en tête des charts wallons. Pour son second opus, l'artiste n’a pas hésité à se mettre en danger, troquant l’anglais pour le français sur la moitié de ses nouveaux titres. Parmi ceux-ci, le single «Malade», écrit avec Vianney.

Tournoi Jouer avec des figurines fantastiques au Tramsschapp

Ce week-end, pour partager leur passion commune avec le public, les membres de la Fédération luxembourgeoise de figurines fantastiques et futuristes organisent, au Tramsschapp, la 3e édition de leur Luxembourg Bash Master, un tournoi du jeu de stratégie. Une vingtaine d’équipes de nationalités différentes s’affronteront sur le jeu «9th Age».

Concert Bastille, pop nappée d’électro

Le groupe britannique fera découvrir ce vendredi à la Rockhal «Doom Days», son 3e album studio, qui n'a pas encore de date de sortie. Ce qui n’empêchera pas la formation londonienne de dégainer ses meilleurs tubes, de «Pompeii» à «Off the night» en passant par «Good Grief». Sans oublier les récents «Happier», avec le DJ Marshmello, ou «Grip», avec le duo norvégien Seeb.

Exposition Les minéraux mis en valeur à Luxexpo The Box

Ce week-end, amateurs et passionnés vont apprécier des minéraux, des gemmes et autres pierres fines et précieuses, à Luxexpo The Box, à l’occasion de la «Mineral Expo». En tout, 100 exposants internationaux occuperont une surface de 1 200 m² avec leurs stands, où ils vendront des bijoux, des fossiles, météorites et de l’artisanat. Des expositions de collections seront également à voir.

(L'essentiel)