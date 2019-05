L’ouvrage de 2 000 tonnes sera glissé sous les voies

Une impressionnante opération va se dérouler ce week-end à Walferdange, dans le cadre des travaux de suppression d’un passage à niveau. L’infrastructure doit être remplacée par un tunnel routier et piétons, qui passera sous les voies de chemin de fer.

De ce vendredi, 14h, à lundi, même heure, la circulation ferroviaire sera coupée. 80 salariés de Tralux Construction vont se relayer jour et nuit pour un «ripage sur poutres, une technique utilisée pour la première fois au Grand-Duché», selon l’entreprise luxembourgeoise. «Au lieu de créer la structure du tunnel sur place, ce qui nécessiterait de couper les voies cinq à six mois, l’ouvrage a été fabriqué à côté et on va le "pousser" vers son emplacement définitif», explique Jean-Claude Gabay, directeur de travaux.

La structure en béton à glisser sous les voies mesure 25,12 m de long, 12,34 m de large et 7,42 m de haut, pour 2 000 tonnes. «On va poser comme un chemin de roulement avec de gros rails mécaniques. L’ouvrage sera soulevé avec des vérins et déplacé sur les bandes de guidage jusqu’à sa pose définitive. Ensuite on fait les remblais et on repose les voies», développe Claude Gabay.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)