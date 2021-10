Les données de Monaco stockées au Luxembourg

La principauté de Monaco a lancé son propre service de cloud (informatique dématérialisée) souverain, destiné à répondre aux inquiétudes croissantes sur la localisation des données, a-t-elle indiqué jeudi. Le premier serveur de Monaco Cloud - détenu majoritairement par le gouvernement de Monaco - a été mis en route «la semaine dernière» par Albert II de Monaco, a indiqué à l'AFP, Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique.

Il traitera les données du gouvernement, et vise également la clientèle des entreprises, qu'elles soient monégasques ou non. Le nouvel acteur s'appuiera dans un premier temps sur deux centres de données dans la principauté, et un centre de données de secours à Luxembourg, qui bénéficiera de l'extra-territorialité, a indiqué M. Genta. Un troisième centre de données sera construit ultérieurement à Monaco.

Début septembre, Xavier Bettel et Jean Asselborn avaient indiqué que le Luxembourg et Monaco avaient signé un accord en ce sens le 15 juillet dernier. Et d'insister sur le fait que cet accord «s’inscrivait dans la stratégie gouvernementale appelée 'Digital Lëtzebuerg' qui a comme objectif de faire du Luxembourg un centre de confiance européen voire mondial, à l'heure ou l'Europe s'inquiète de la dépendance croissante des entreprises et institutions vis-à-vis des grands fournisseurs de cloud américains, alors que le traitement des données est en train de prendre une place stratégique dans l'économie.

