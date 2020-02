Des outils pour éduquer son enfant face aux écrans

«Comment dois-je gérer mon enfant face à Fortnite?». Voici une question que posent souvent des parents lorsqu'ils contactent Bee Secure, indique Jeff Kaufmann, le coordinateur des campagnes du «Safer Internet Center» du Luxembourg. Le signe que, comme l'explique Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, «beaucoup de parents dans le pays se font du souci et se posent des questions» sur l'utilisation des écrans et des nouveaux médias par leurs enfants et adolescents.

D‘autant que selon le Statec, 99% des 16-24 ans utilisent Internet presque quotidiennement. Et que l'utilisation des écrans présente des risques pour la santé de l'enfant, comme le manque de sommeil, le surpoids, la dépendance, ou encore la nuisance au développement.

Recommandations scientifiques

C‘est pourquoi le ministère et Bee Secure ont lancé ce jeudi, la campagne «Les écrans en famille». Dans ce cadre, un guide destiné aux parents sera diffusé à la mi-mars dans les écoles fondamentales publiques, les crèches, les communes et aux pédiatres.

«Nous voulons donner aux parents des conseils pratiques, basés sur des recommandations scientifiques, explique Claude Meisch. Ils pourront ainsi savoir par exemple quelles règles ils peuvent imposer à leurs enfants, ou comment donner le bon exemple».

Programme alternatif

En complément, une affiche qui suggère une ligne de conduite à adopter face aux écrans pour les enfants âgés de 0 à 12 ans (la règle 3-6-9-12 du psychiatre et psychanalyste français Serge Tisseron) sera diffusée aux mêmes endroits que le guide, ainsi que sur les réseaux d'abribus et dans les bus, sur les médias en ligne et les réseaux sociaux.

«Il est de la responsabilité des parents de donner des consignes et de proposer un programme alternatif pour leurs enfants, souligne Claude Meisch. Lorsque je sors par exemple avec mes enfants jouer au foot, ils oublient très vite leurs écrans».

(Olivier Loyens/L'essentiel)