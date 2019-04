Un chauffard pincé à 153 km/h au lieu de 90

Un chauffard s'est fait prendre à 153 km/h jeudi soir entre Oetrange et Bous. La police était en train d'effectuer un contrôle de vitesse sur cette portion de la N28 où la vitesse est limitée à 90 km/h. Les policiers ont pu arrêter le conducteur un peu plus loin et lui ont bien sûr confisqué son permis de conduire. Des poursuites pénales ont en outre été engagées et le chauffeur fou est frappé d'une interdiction provisoire de conduire.

Un autre chauffard a été pincé à plus de deux fois la vitesse autorisée sur la route entre Beaufort et Befort. Au lieu des 50 km/h autorisés, il fonçait à 107 km/h, tout droit vers la police. Lui aussi a été privé de permis de conduire.

(L'essentiel)