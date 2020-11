Pas de mobbing mais des dysfonctionnements

«Le rapport de l’Institut Colleen Besch (institut de formation reconnu par l’État, NDLR) rejette les allégations de mobbing» a indiqué ce vendredi le CHEM dans un communiqué. «Si nous accueillons ce diagnostic avec un certain soulagement, nous concédons en même temps que des dysfonctionnements existaient et dont la direction et le conseil d’administration n’avaient pas connaissance», ajoute-t-il. «Ils n’avaient pas conscience non plus de la durée et de la gravité de ces dysfonctionnements».

L’institut, qui a mené des entretiens auprès de 28 personnes, essentiellement dans le service incriminé, a en effet mis en lumière «des conflits latents et connus qui n’ont pas été résolus de façon constructive». Fin août 2020, une vingtaine d’employés avaient déposé plainte auprès du président du conseil d’administration du CHEM, pour dénoncer le comportement d’une coordinatrice, accusée de harceler et maltraiter les collègues de son département.

«Dans un souci de prévenir de telles situations dans le futur et de veiller au bien-être de ses collaborateurs», le conseil d’administration et la direction du CHEM ont donc décidé de mettre en place un plan d’action «ayant comme objectif le bien-être de l’ensemble de ses salariés». Il prévoit notamment de restructurer l’institution en faveur d’une organisation essentiellement verticale, de mettre l’accent sur les compétences psycho-sociales et relationnelles lors du recrutement des cadres et de créer une commission de comportement et d’éthique qui veillera au respect du code de bonnes pratiques.

(mc/L'essentiel)