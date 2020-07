Il faut agir «en priorité» contre le chômage

«La priorité numéro un du gouvernement». Dan Kersch, le ministre LSAP du Travail, a indiqué ce jeudi que le gouvernement prévoyait de venir en aide «rapidement» aux demandeurs d’emploi, dont le nombre (20 209 au 31 mai 2020) a explosé de 31% en un an, en raison de la crise du coronavirus.

Une tripartite pour le secteur de l’aviation



Le gouvernement a convoqué une réunion tripartite pour le secteur de l’aviation. Elle est prévue le 14 juillet prochain. «Luxair s’est engagé à ne pas effectuer de licenciements jusqu’à cette date», note Dan Kersch, le ministre du Travail.



«Lors de la tripartite du 3 juillet dernier, tout le monde (NDLR: gouvernement, syndicats et patronat) était d’accord pour prendre des mesures pour venir en aide aux chômeurs, indique Dan Kersch. Douze ont été évoquées». Elles doivent encore être votées à la Chambre, mais le ministre s’est montré «optimiste».

Un milliard d'euros pour le chômage partiel

Dans le détail, le gouvernement prévoit notamment d’ouvrir le stage de professionnalisation pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de 30 ans. En outre, le contrat de réinsertion-emploi, qui s’adresse normalement aux personnes de plus de 45 ans, devrait aussi être ouvert aux chômeurs âgés d’au moins 30 ans. Par ailleurs, les aides à l’embauche de chômeurs de plus de 45 ans, qui permet à l’employeur de récupérer pendant un certain temps la part employeur des cotisations sociales versées, pourraient aussi être valables pour les plus de 30 ans, pour une durée d’un an.

Citons encore parmi les mesures souhaitées le dispositif de l’Occupation temporaire indemnisée (mise à disposition d’un chômeur auprès des administrations ou des communes pour 6 mois maximum), qui devrait compter à l’avenir 300 places supplémentaires, une aide de 2 000 euros pendant 6 mois pour créer une entreprise, ou encore une prime accordée aux patrons qui engagent un apprenti (le ministre de l’Éducation Claude Meisch dévoilera les détails vendredi).

En ce qui concerne le maintien de l’emploi, Dan Kersch a indiqué que le gouvernement aura dépensé la somme d’un milliard d’euros, à la fin de l’année, pour le chômage partiel, dont le recours a été facilité jusqu'à cette date.

(Olivier Loyens/L'essentiel)