La canicule complique le travail des maraîchers

«C'est plus compliqué pour nous, on a dû retarder ce qui devait être planté maintenant, entre autres des salades, des carottes et des betteraves», déplore Sandrine Pingeon, des «Paniers de Sandrine». La maraichère explique faire de la survie avec «ce qu'il y a de planté, la canicule nous pénalise».

L'alerte élargie



L'alerte orange à la canicule, avec des températures entre 33 et 35°C a été élargie samedi matin à tout la pays, indique MeteoLux. L'alerte est valable de 12h à 20h, ce samedi.

Qui dit chaleur, dit plus d’eau. La quantité utilisée est en hausse en ces temps chauds. Certains légumes comme le navet ou encore le radis ont besoin d'être plus arrosés. Le producteurs utilisent entre «6-9 litres au m² par jour quand pour une journée comme les autres, c'est environ 2-3 litres par jour. Si la canicule perdure, la facture risque d'être salée», justifie François Kraus, du service de l'horticulture du ministère de l'Agriculture.

Horaires adaptés

Mais Sandrine Pingeon se rassure. «Pour le moment on ne va pas se plaindre, la chaleur n’est là que depuis quelques jours mais si ça dure, ce sera autre chose. J'espère qu'il va pleuvoir la semaine prochaine», plaisante-t-elle.

Il n’y a pas que pour la production que la température a un impact mais aussi pour les horaires de travail, qui doivent être adaptés pour les producteurs. «On a réduit les horaires, on ne travaille plus que de 6h à 12h et une équipe se charge d'arroser pendant la nuit», raconte Sandrine Pingeon. Les producteurs du pays profitent du peu de temps frais de la journée pour planter et récolter les fruits et légumes. Il ne s'agit pas d'une «bonne période en termes de qualité de vie pour les producteurs», confirme François Kraus.

(mm/L'essentiel)