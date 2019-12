Le Luxembourg reste un élève... moyen

Les lycéens du Luxembourg sont moins performants que la moyenne de l'OCDE en maths, sciences et compréhension de l'écrit, selon les résultats, dévoilés mardi matin, de l'étude PISA. Celle-ci mesure les savoirs acquis par les lycéens de 15 ans dans différents pays. Au Luxembourg, 5 230 élèves, tous nés en 2002, de 44 établissements scolaires, avaient répondu à des tests en avril et mai 2018. Un an et demi plus tard (quand même), les résultats de l'étude ont été dévoilés en simultané pour les 79 pays dont l'éducation est ainsi évaluée tous les trois ans.

Un désamour de la lecture



Les résultats moyens, voire médiocre, des tests de lecture tiennent peut-être aussi au fait que 59% des garçons et 39% des filles disent ne pas lire pour le plaisir. Un phénomène en hausse de 7 points par rapport à 2009. Quelle langue?



Le Luxembourg est le seul pays où les élèves ont pu choisir la langue dans laquelle ils passaient les tests PISA. 64% d'entre eux ont choisi l'allemand, 31% le français. Les 5% restants ont pris l'anglais. Ils suivent un enseignement international. Ce sont eux qui ont obtenu les meilleurs résultats.

Ainsi, les lycéens du Luxembourg décrochent 470 points en compréhension de l'écrit, contre 487 en moyenne dans l'OCDE, 483 en maths (489 pour l'OCDE) et 477 en sciences (OCDE: 488). Des résultats stables pour des positions en milieu de classement, affirme le ministère de l'Éducation nationale, alors que «l'hétérogénéité de la population d'élèves continue d'augmenter».

«Très grande diversité de la population scolaire»

L'étude révèle notamment d'importants écarts selon les origines socioéconomiques des élèves. Cet écart dépasse les 100 points dans les trois catégories et atteint même 122 en lecture (OCDE: 89 points d'écart). Un écart lié aux spécificités du Luxembourg. Le Grand-Duché est le pays qui compte le plus d'élèves avec des origines migratoires (55%) et, surtout, le plus d'élèves dont la première langue parlée à la maison n'est pas celle parlée à l'école, ni celle du test (83%!).

«Le Luxembourg n'avance pas dans l'étude PISA et l'étude PISA ne fait pas non plus avancer le Luxembourg», pointe Lex Folscheid, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. «Nous connaissons depuis des années les défis auxquels le Luxembourg est confronté dans le cadre de son système scolaire», notamment cette «très grande diversité de «notre population scolaire, qui a encore augmenté depuis 2009».

Toutefois le directeur de cabinet souligne que le Luxembourg reste le champion dans l'apprentissage des langues. Les élèves y parlent une à deux langues de plus que dans les autres pays de l'OCDE. Un sujet d'inquiétude, cependant, pour les élèves qui ont moins bien réussi PISA. «Nous savons que les 20% d'élèves qui ont moins bien réussi sont moins forts que les 20% qui ont moins bien réussi ailleurs. Nous avons là un véritable défi où nous devons trouver une offre scolaire appropriée. Cette population n'arrive pas à avancer dans le cadre de l'enseignement luxembourgeois».

(L'essentiel/Jérôme Wiss)