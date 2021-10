Ivre, il jette une poubelle contre une vitrine

Un fait divers peu banal s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, avenue de la Liberté à Luxembourg-Ville. Il était environ 1h30 lorsqu'un homme, manifestement ivre, a saisi une poubelle et l'a projetée contre une vitrine, selon les informations fournies par la police grand-ducale. Une sirène d'alarme s'est alors déclenchée, ce qui a mis en fuite l'individu.

Les fonctionnaires ont réussi à arrêter un suspect, un peu plus tard. L'homme, sans doute en état d'ébriété s'est alors montré violent et a dû conduit au poste de police. Il a été placé en détention provisoire compte tenu du danger qu'il représentait pour lui-même et les tiers.

La vitrine du magasin a été gravement endommagée. L'incident a été enregistré.

(pp/L'essentiel)