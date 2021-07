Les inondations sèment la pagaille sur les rails

Pour la seconde fois en moins de deux semaines, aucun train n'a pu circuler, depuis samedi soir, entre Thionville et Luxembourg. La faute à l'inondation, suite aux orages, du poste d'aiguillage situé à Bettembourg. L'installation avait déjà été touchée par les crues du 14 juillet. Le trafic n'avait repris que le lundi 19.

Si l'eau a été pompée, il reste à effectuer le séchage et le rédémarrage des installations, qui ne devrait avoir lieu que ce lundi, selon la SNCF contactée par L'essentiel. «Les équipes sont sur place pour régler le problème», assuraient les CFL, côté luxembourgeois. En revanche, pour la reprise du trafic, CFL et SNCF n'annonçaient hier pas les mêmes délais. Au Grand-Duché, on parlait de ce lundi, «dans la matinée», tandis que la SNCF jugeait la reprise «pas envisageable avant mardi, dans la journée».

Des usagers inquiets

D'ici là, des bus de substitution ont été mis en place. Ils circuleront ce lundi entre les gares de Thionville et Hettange-Grande et entre Thionville et Luxembourg. La SNCF et les CFL assurent tout faire pour qu'un maximum de rotations aient lieu entre les gares.

Les voyageurs des TGV ayant une réservation «ont été contactés par la SNCF pour les informer de l'incident et leur proposer un remboursement intégral de leur billet». Dimanche, des usagers s'inquiétaient via les réseaux sociaux des inondations à répétition de cette installation. Le bourgmestre de Bettembourg, Laurent Zeimet, indiquait ne pas avoir à ce stade «été approché par les CFL» sur ce point précis. «Pas rassuré» avant les orages de samedi, il ne recensait pas d'autre souci majeur dans la commune.

️ #InfoTrafic



06:00 : La circulation reste interrompue entre Thionville et Luxembourg suite aux inondations à Bettembourg. La reprise n'est pas envisagée avant mardi dans la journée.



???? Thionville ➡️ Luxembourg

???? Luxembourg ➡️ Thionville



ℹ️ Horaires des bus https://t.co/3z9exzNauE pic.twitter.com/jgSGjIk1N2 — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) July 26, 2021

(Marion Mellinger et Nicolas Martin/L'essentiel)