Plus de sécurité et de facilités pour les cyclistes

Vous aimez le vélo et vous avez prévu de passer votre mois d'août au Luxembourg. Cela tombe plutôt bien, car l'initiative "Vëlosummer" est de retour du samedi 31 juillet au dimanche 29 août. Dans les faits, 112 km de routes seront fermés au trafic motorisé et les cyclistes pourront se chauffer les mollets à travers 12 circuits, sur une distance de 550 km.

«Avec 40 000 participants l'été dernier, l'initiative était déjà un franc succès en 2020 et 65 communes au total ont souhaité rejoindre l'opération en 2021»", se félicite Lex Delles, ministre du Tourisme. «On a eu beaucoup de retours et on a retravaillé notre signalétique pour que tout le monde trouve mieux son chemin. Avec le projet MoveWeCarry.lu, on proposera aussi aux cyclistes de porter gratuitement leurs bagages d'un hôtel à l'autre». De quoi augmenter l'attrait de la destination Luxembourg pour les touristes étrangers et des pays limitrophes.

« On a beaucoup de collines et... beaucoup de vallées »

Très grand fan de vélo avec lequel il se déplace d'ailleurs au quotidien, François Bausch, ministre de la Mobilité, salue évidemment le retour du «Vëlosummer» en 2021. «L'année dernière, on avait pu compter sur le soutien de 18 communes et les autres étaient plus réservées», se souvient-il. «Pour cette année, on aurait près de 2/3 des communes du pays qui participeront. Elles nous ont elles-mêmes contactées et on a mis en place des circuits très intéressants».

On le sait, le relief du Luxembourg est parfois capricieux du nord au sud du pays, mais les ministres le confirment: les circuits sont accessibles au plus grand nombre. «Ce n'est pas une course non plus», a souligné Lex Delles à notre micro. «C'est une excursion et on peut faire comme on veut. L'avantage de ces pistes, c'est qu'elles sont fermées pour les voitures pendant une certaine période. On peut vraiment le faire à son aise». «Je n'ai pas encore testé tous les circuits», précise François Bausch, «mais je peux vous dire qu'avec l'assistance électrique, par exemple, c'est un moyen de nous faciliter la vie. Certains circuits sont plus durs que d'autres, mais ici, si on a beaucoup de collines, on a aussi beaucoup de vallées».

Lex Delles, ministre du Tourisme

François Bausch, ministre la Mobilité

(Frédéric Lambert/L'essentiel)