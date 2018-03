Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

The Australian Pink Floyd Show

Depuis 1988, The Australian Pink Floyd Show ne cesse de faire vivre l’héritage du légendaire groupe de rock britannique. En offrant des interprétations fidèles à la note près. Les Australiens sont les premiers à avoir porté le concept de tribute band à ce niveau de professionnalisme, avec une scénographie impressionnante. Les fans du groupe de Roger Waters pourront revivre leurs grands succès en live.

Dimanche, 20 h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 38/64 euros.

Autojumble

Ce week-end, les passionnés exposeront leurs voitures de collection à Luxexpo The Box, lors du traditionnel Autojumble. L’événement est organisé par la Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun, qui regroupe une soixantaine de clubs. En plus des véhicules exposés, il y aura des pièces de rechange et produits dérivés à acheter et une expo spéciale sera consacrée au 50e anniversaire des sportives Dino. En deux jours, 6 500 visiteurs sont attendus.

Samedi et dimanche, de 10 à 18 h à Luxexpo The Box.

Alice Merton en concert

Le premier single d’Alice Merton s’intitule «No Roots». Un titre groovy, porté par la voix singulière de la jeune chanteuse. Née à Francfort, elle a grandi au Canada, avant de retourner vivre en Allemagne, puis en Angleterre. C’est ce besoin d’ailleurs qui a inspiré cette chanson, qui s’est distinguée dans les charts. Pas de frontières, mais du talent.

Samedi, 20 h 30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 22 euros.

Foire à la brocante

La Fédération des antiquaires et brocanteurs organise ce week-end une grande Foire à la brocante à Luxexpo The Box. Les exposants proposeront aux collectionneurs et passionnés du mobilier, des antiquités, des livres anciens et divers objets de collection. Les amateurs de curiosités et autres meubles patinés auront de quoi trouver leur bonheur sur quelque 3 000 m2.

Samedi et dimanche, de 10 à 18 h, à Luxexpo The Box.

Ninho

Après le succès de sa première mixtape «M.I.L.S.», certifiée platine et écoulée à 80 000 exemplaires, Ninho a largement confirmé les espoirs placés en lui à la sortie de «Comme prévu». Ce premier album studio, paru en septembre dernier, est double disque de platine. Avec sa musique qui mêle sons de rue («Chino») et titres mélodiques («Mamcita»), le rappeur français a su trouver son public.

Dimanche, à 20 h 30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 27,5 euros.

Mineral expo

Pour les amateurs en quête de bijoux originaux et les collectionneurs de pierres précieuses, Luxexpo The Box va se transformer en coffre aux trésors lors de la Mineral expo. Une centaine d’exposants internationaux présentent minéraux, gemmes, bijoux, fossiles et météorites. Les aigues-marines se partageront la vedette avec les émeraudes et les diamants bruts, les prix allant de quelques euros à des dizaines de milliers.

Samedi et dimanche, de 10 à 18 h, à Luxexpo The Box.

Gary Numan

Après l’album «Splinter (Songs from a Broken Mind)», sorti il y a cinq ans, Gary Numan est revenu à l’automne dernier avec «Savage (Songs from a Broken World)», un nouvel album concept. Ce 22e opus, dont est extrait le single «My Name Is Ruin», dépeint un monde apocalyptique, rendu aride et sauvage du fait du réchauffement climatique, et dans lequel l’espèce humaine peine à survivre.

Vendredi, 20 h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette.

Entrée: 30/35 euros.

Foire aux disques

Les amateurs de vinyles et de CD vont pouvoir partir en quête de la perle rare pour compléter leur collection et échanger des anecdotes sur tel ou tel tirage limité. Une cinquantaine de disquaires de France, de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas viennent installer leurs bacs dans la galerie pour cet événement organisé par l’association «Mets des Disques». Les exposants vendront non seulement des disques vinyles et des CD, mais ils proposeront également une importante sélection de DVD, de disques Blu-ray et de platines.

Dimanche, de 10 à 18 h, dans la galerie des Rotondes.

Le whisky local à savourer

La distillerie Muller-Lemmer ravira les amateurs de whisky en proposant une dégustation de son breuvage au goût si particulier. Début des hostilités ce vendredi, dès 17 h, à Contern, au 1, rue de Moutfort, pour une soirée riche en nourriture et en musique. Les festivités se poursuivront samedi, avec le marché des producteurs locaux, de 10 à 19 h, qui proposera des fruits et légumes, du fromage, du miel, de la glace… Enfin, dimanche, de 14 à 18 h, la distillerie offrira à nouveau la possibilité de goûter ses spécialités.

