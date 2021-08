Une ville de 30 000 habitants le temps d'une journée

«Nous sommes partis d'Utrecht, aux Pays-Bas, ce matin (ndlr: dimanche matin), et nous descendons dans le sud de la France». Pour la première fois, Jacco, Marjolaine et leurs deux enfants ont fait une halte à l'aire de Berchem, sur la route des vacances. «Je la trouve chouette, elle est très sûre et parfaite pour un premier gros arrêt, avec une aire de jeux pour les enfants et des bancs pour pique-niquer».

Habituée du lieu par contre, Brigitte, Néerlandaise elle aussi, et ses deux enfants, n'a pas fait le plein de carburant, mais s'est arrêtée pour «manger et se rendre aux toilettes. C'est très propre», glisse-t-elle. Par rapport à son cortège quotidien de frontaliers durant l'année, l'aire d'autoroute avait revêtu ses habits de vacances, dimanche.

«L'ambiance est plus familiale, avoue le responsable des lieux, Arthur Sequeira, nous devons permettre aux gens de passage de déstresser et de passer un moment agréable.» Aire de vacances, certes, mais sécurité maximale aussi pour l'équipe d'environ 70 personnes chargées de veiller à ce que tout se passe bien pour les quelque 30 000 personnes de passage ce dimanche à Berchem. «La fréquentation est comparable à celle de l'année dernière, mais moindre qu'en 2019. Nous espérons un gros mois d'août. La moitié sont des Belges, et 30 à 40 % des Néerlandais».

(Jean-François Colin/L'essentiel)