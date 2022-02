Mahmutovic a vécu «le pire jour de sa vie»

L'essentiel: Tu as passé vendredi soir la frontière polonaise après être resté bloqué plusieurs heures. Comment te sens-tu?

Enes Mahmutovic: Très fatigué. C’était vraiment long. On avait réservé un hôtel situé près de la frontière, côté polonais, mais en arrivant on a décidé de laisser notre chambre à une famille ukrainienne. Tous les hôtels étaient pleins, il y avait beaucoup de femmes avec leurs enfants. On a finalement pris un taxi et fait trois heures de route pour rejoindre un autre hôtel.

Peux-tu revenir sur tes dernières heures en Ukraine?

Quand on s’est réveillés jeudi matin, avec les sirènes, on a compris que c’était sérieux. On a appris qu’un aéroport situé à 100 km de Lviv avait été bombardé. Tout le monde partait, il y avait des embouteillages partout. On a attendu jusque 19 heures et un membre du club nous a amenés en voiture vers la frontière, mais la queue s’étendait sur plusieurs kilomètres. On est restés six heures sans avancer. On a donc décidé de marcher pour aller plus vite. Finalement, vers minuit, on est arrivés au poste-frontière.

Avec qui as-tu voyagé?

Avec un coéquipier croate. On a marché entre 12 et 13 kilomètres avec nos bagages pour arriver à la frontière. On essayait d’entrer dans des voitures mais elles étaient souvent toutes remplies. On proposait même de l’argent mais certains avaient peur. C’étaient que des familles avec les coffres remplis de bagages. Arrivés à la frontière, on nous a dit que c’était fermé.

Qu’avez-vous fait?

On a réfléchi à aller vers un autre poste-frontière mais quand on a su qu’ils nous laisseraient passer, on a attendu. On a passé la nuit debout à attendre dans le froid. On n’avait pas d’eau ni de nourriture. J’avoue que c’était compliqué… C’était sûrement le pire jour de toute ma vie…

T'es-tu senti en danger?

Franchement? Oui. Quand on a vu que la file n’avançait pas pendant des heures, on avait peur de ne pas pouvoir passer. Le plus important, c’était de se sauver et être en sécurité. On ne pensait qu’à ça.

Avec qui étais-tu en contact pendant ce temps?

Avec ma famille, qui s’inquiétait beaucoup. Et régulièrement avec la fédération, le sélectionneur Luc Holtz et le ministre Jean Asselborn.

Vous n’avez finalement pu passer que vendredi soir, plus de 24 heures après votre arrivée…

On était soulagés. Pendant tout ce temps, on a assisté à des scènes très difficiles. On voyait des hommes dire au revoir à leurs enfants, à leurs femmes. On a vu des personnes âgées faire des malaises, les ambulances avaient du mal à se frayer un chemin pour venir les secourir. C’était vraiment dur.

As-tu des nouvelles de tes coéquipiers ukrainiens?

Certains sont partis essayer de se mettre en sécurité, d’autres ont dit qu’ils prendraient les armes. Notre kiné est déjà parti au combat pour défendre son pays. Notre préparateur physique a rejoint les rangs des soignants.

(Recueilli par Yannis Bouaraba)