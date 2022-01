Leur galère se finit en ode électro sur les réseaux

Coincés à Boulaide, dans le nord du pays, autant dire le bout du monde pour ces quatre jeunes du Sud et Centre, Charles Drinkwater, Julien Wald, Mika Bouchet-Virette et Tom Schlesser ont sorti un clip sur leurs déboires, dans une localité qu’ils ont malgré tout grandement appréciée.

Le résultat «Boulaide!» par Grandpa Charlie vient de sortir sur les réseaux sociaux. Dans cette ode splendide à Boulaide, les amis parcourent la localité sous la neige, en chantant sur de l’électro-pop, pour trouver un moyen de partir.

«On ne se prend absolument pas au sérieux»

«En 2020, nous avions parcouru les 102 communes du pays en 25 jours et fait des vidéos, rappellent-ils. En passant par Boulaide, nous avons perdu la notion du temps. Et à 19h, nous avons réalisé qu’il n’y avait plus de bus pour repartir. Cela nous a donné envie de faire le clip, pour montrer que, malgré les imprévus, il y a moyen de faire de très bonnes expériences au Luxembourg».

Étudiants à l’étranger, les amis ont attendu de se retrouver ce mois de janvier pour tourner le clip et retrouver Boulaide avec joie. «On ne se prend absolument pas au sérieux, le but était de faire un truc rigolo. On est très surpris du nombre de vues et du fait que certains internautes essaient de trouver un sens caché dans notre clip. Et le bourgmestre de Boulaide l’a partagé en ligne! Ça nous encourage à continuer», confient-ils.

Pour la petite histoire, ce soir de 2020, les amis ont fini par trouver un moyen de retourner à leur auberge de jeunesse… dix minutes avant la fermeture des portes.

(L'essentiel/ Séverine Goffin)