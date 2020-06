Une brochure pour «redonner foi en l'humanité»

«Ça a été un bon coup de boost et m'a fait réfléchir, ça me donne envie d'agir encore plus», s'enthousiasme Azriela De Vasconcelos Guimaraes. Cette élève de l'école européenne Kirchberg, 14 ans a participé au projet de deux classes qui ont répertorié, à l'occasion de leurs cours de morale, des actions positives et élans de solidarité pendant le confinement. Les élèves en ont fait une brochure d'une trentaine de pages, diffusée à l'échelle de leur établissement, avec une préface du directeur.

«Au départ, c'était juste un devoir, puis nous l'avons pris très à cœur», reprend Azriela, qui était notamment chargée de la mise en page de la brochure et a donc pu voir tout ce que ses camarades avaient déniché. «Chacun devait trouver une action de solidarité. C'était impressionnant de constater qu'autant d'actions avaient été effectuées». Azriela a opté pour les livraisons de courses à domiciles pour aider les personnes vulnérables. Ses camarades ont pioché, au Luxembourg et ailleurs, dans les applaudissements pour les soignants, les distributions de nourritures par la Stëmm vun der Strooss, la solidarité au Pakistan ou encore les donations de célébrités comme Rihanna, ou de l'organisation World Rugby.

Anna Dalasen, elle, a participé au projet car elle estimé que «la solidarité qui s’est formé entre nous tous pendant la crise du coronavirus est une belle chose dont on devrait parler, qu'il faut apprécier». «C'est extraordinaire de voir ce que les gens peuvent faire en étant solidaires, ça m'a vraiment touchée», confirme Beäte Bensone, une des élèves qui a participé au projet. Elle a notamment voulu mettre en avant l'association «Histoire de sourire», qui a créé un site pour rompre la solitude des personnes âgées. «C'est devenu plus qu'un devoir quand j'ai pu voir le travail des autres et toutes les actions menées pendant cette crise».

(jw/L'essentiel)