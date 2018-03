Le candidat doit être le plus clair possible

Pas de temps à perdre lors des entretiens au cours de la journée, le candidat n'aura pas plus de dix minutes pour retenir l'attention des recruteurs. «Cela paraît évident, mais l'essentiel est de ne pas oublier d'apporter son CV. Si possible en plusieurs langues», dit Edwin Borgatti, Talent Acquisition Officer chez Sofitex.

Moovijob Tour 2018



Vendredi, de 9h30 à 17h, à l'European Convention Center Luxembourg. L'important, c'est aussi le feeling



Le feeling entre un recruteur et un candidat se crée en face à face et revêt de l'importance. C’est pour cette raison que ces événements ont le vent en poupe malgré une ère du tout digital.



Des CV en diverses langues



Préparer sa venue au salon est primordial. Ainsi, l’intégralité des postes à pourvoir est consultable sur le site



Préparer sa venue au salon est primordial. Ainsi, l’intégralité des postes à pourvoir est consultable sur le site www.moovijobtour.com . Le candidat doit aussi se renseigner sur les entreprises susceptibles de l’intéresser et adapter son CV. Il est recommandé de venir avec des CV traduits en plusieurs langues (français, anglais, allemand).

Une fois le CV transmis, le postulant ne devra pas faire mystère de ses intentions et se positionner sur un poste bien précis. «Il ne faut pas dire que l'on est prêt à prendre n'importe quoi. Au contraire, le candidat doit être dynamique et poser des questions sur la mission». Sans trop aller dans le détail pour autant. La rencontre est en réalité une pré-sélection, au mieux une introduction.

«Mais il est tout de même intéressant de mettre en avant les langues, l'expérience et les diplômes bien entendu». Edwin Borgatti note «l'importance de l'après-salon». Si le candidat passe cette étape, il sera recontacté pour des entretiens plus longs et détaillés.



(L'essentiel)