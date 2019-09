Moins d'argent contrefait dans le pays en 2019

Alors que le Luxembourg, comme d'autres pays d'Europe, est concerné par le phénomène des faux billets utilisés dans le cinéma et réinjectés dans l'économie, le gouvernement a communiqué mercredi des données rassurantes sur la monnaie contrefaite en circulation. La diminution des saisies observée entre 2017 et 2018 s'est concrétisée aussi entre 2018 et 2019. Dans le détail, 1 131 faux billets avaient été détectés en 2017 au Grand-Duché, 982 en 2018 et «seulement» 249 au cours du premier semestre 2019.

La majorité (60%) des faux billets sont des billets de 50 euros, devant les billets de 20 euros (21%). «Ce sont les billets les plus contrefaits car ils sont les plus utilisés par le public», expliquent le ministre des Finances, Pierre Gramegna, et la ministre de la Justice (NDLR: en remplacement temporaire de Félix Braz) Sam Tanson. 86% des faux billets sont découverts par les banques et les transporteurs de fonds, et 11% directement par les consommateurs.

Gare aux pièces de 2 euros

Autre information non négligeable, «aucune fausse pièce de monnaie» n'a encore été détectée cette année au Luxembourg. Au premier semestre 2018, dix pièces avaient été découvertes et retirées du circuit. Majoritairement des pièces de deux euros.

«La contrefaçon de billets et de pièces en euros a donc connu au premier semestre 2019 un recul par rapport à 2017 et 2018», se félicitent les ministres. Un constat qui va dans le sens des mesures sécuritaires prises notamment par la Banque centrale européenne (BCE) et celle du Luxembourg (BCL). Pour être complet, et selon les éléments de la police, la grande majorité des délits impliquant de la fausse monnaie ont eu lieu dans la capitale ou autour.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)