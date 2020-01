Il veut montrer l'importance du défi climatique

Passionné de voyages et de photos de paysages nordiques, Guillaume Bouriaud, jeune juriste installé à Luxembourg, alias «Le Photomaker», utilise ses clichés comme preuves du réchauffement climatique. «La photo peut montrer, à ceux qui en doutent, l'impact de l'homme sur l'environnement. On ne le remarque pas forcément ici, car le climat est assez tempéré, mais on le constate facilement dans les pays nordiques», explique-t-il.

En Islande, il a sympathisé avec des alpinistes explorateurs de glaciers, qui pouvaient aller sur une certaine partie d'un glacier, dès le mois de septembre. «Ils m'ont dit récemment que c'était impossible, car la solidification hivernale de la glace est plus tardive et courte. Les glaciers sont moins visitables et visités», ajoute-t-il.

Le message qu'il souhaite faire passer avec ses photos est: «Ce que vous voyez sur la photo n'existe probablement plus, parce que l'endroit a sûrement changé», confie Guillaume. Il faut que les décideurs en prennent conscience et généraliser les moyens de sauver la planète à plus grande échelle». Le jeune juriste incite aussi les touristes à devenir responsables en se renseignant sur l'environnement du pays visité, ce qui est en danger doit être protégé, être conscient de ce qu'il est possible de faire ou non.

(Marion Mellinger/L'essentiel)