Une station-​​service braquée à Schengen

C'est la deuxième fois en deux jours qu'une station-service de Schengen se fait braquer. Il était un peu moins de 22h, mardi soir, quand un homme a pénétré dans l'espace de vente d'une station située route du Vin, à Schengen.

L'individu a alors menacé les employés avec une arme de poing et a demandé l'argent liquide de la caisse. Il a ensuite pris la fuite avec son butin, dans une direction inconnue. Personne n'a été blessé, précise mercredi matin la police, qui a ouvert une enquête.

Plusieurs stations-services ont été braquées ces derniers mois, le long de la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne. Deux de ces attaques se sont déroulées à Schengen, tôt lundi matin et un soir de novembre, à chaque fois route du Vin. Cette fois, la police décrit le suspect comme un homme d'1,90 m, parlant allemand sans accent et portant un casque de moto.

(L'essentiel)