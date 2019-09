Les pilotes en herbe ont dévalé la pente

Ilias, 14 ans, muni de son casque intégral et de ses gants, patiente à bord de l'Alfa Romeo en bois qu'il a confectionnée lui-même. Un peu avant 14h ce dimanche à Differdange, il s'apprête à prendre le départ de la course de caisses à savon, sous les applaudissements du public, massé derrière des bottes de paille. «C'est génial! Cela fait trois ans que je participe et c'est toujours une poussée d'adrénaline», s'enthousiasme l'ado.

Enfants et adolescents ont fait montre de créativité. De nombreux bolides sont peints à l'effigie de leurs héros préférés. La jeune Tasnime, 10 ans, pilote ainsi, avec son frère et son cousin, une voiture spider-man. «Avec ma belle-sœur, on a un peu tâtonné, explique sa maman. La première voiture que nous avons fabriquée n'était pas aux normes. Alors la Jungentreff Déifferdeng (NDLR: organisateur de la course) nous en a prêtée une, que nous avons peinte et décorée de toiles d'araignées».

(Séverine Goffin/L'essentiel)