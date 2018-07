La princesse Tessy se confie sur sa vie passée

Le divorce du prince Louis et de la princesse Tessy, en janvier 2017, n'a pas été la seule épreuve qu'ont traversée les ex-époux, ces dernières années. Il y a trois jours, Tessy Antony, de son nom de jeune fille, a publié un long texte sur son profil Instagram, après avoir été mise en avant pour son rôle d'ambassadrice de l'ONUSIDA pour les jeunes femmes et les adolescentes, comme l'a rapporté le média Pure People, ce mardi.

Elle est revenue sur son passé, lorsqu'elle était encore mariée avec le troisième fils du couple grand-ducal. «Comme tout le monde, j'ai rencontré et je rencontre encore des situations difficiles», explique la jeune femme de 32 ans. «Bien sûr que mon divorce a clairement été l'une des situations les plus difficiles que j'aie jamais affrontées. J'ai ressenti les mêmes sentiments et les mêmes émotions lorsque j'ai fait une fausse couche alors que j'attendais mon troisième enfant», détaille ensuite Tessy.

«J'ai pleuré pendant des années à cause de ces deux situations», poursuit-elle, en livrant aussi un message plein d'espoir. «C'est la vie et, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est nécessaire pour grandir en tant que personne, acquérir de la résilience et apprendre, quelle que soit la leçon. L'échec est naturel. Tout dépend de ce que l'on en fait. Il y a toujours un moyen de retourner les choses pour en faire quelque chose de positif et de constructif pour soi, pour sa famille et pour les gens autour de soi», conclut celle qui est restée mariée pendant plus de dix ans.

