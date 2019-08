Luxembourg, une ville accessible en fauteuil

Le Luxembourg est une destination pratique pour les personnes en fauteuil roulant. D’après le site comparethemarket.com, il s’agit même de la meilleure destination en Europe en termes d’accessibilité.

Les auteurs du classement ont évalué 38 villes du Vieux continent, afin de vérifier leur accessibilité. Luxembourg devance Berlin (Allemagne), Stockholm (Suède), Oslo (Norvège), Berne (Suisse) et Paris (France). À l’autre bout de la liste se trouvent Tirana (Albanie), Sofia (Bulgarie), Belgrade (Serbie), Kiev (Ukraine) et Chisinau (Moldavie), ville la plus mal classée.

L’un des critères étudiés est la présence ou non de barrières dans l’aéroport d’arrivée. Un espace d’embarquement trop long ou mal fléché peut constituer un obstacle important pour les personnes handicapées. L’aménagement des hôtels a aussi été évalué: l’idéal est bien sûr une rampe d’accès, mais aussi des portes suffisamment larges. Le site a également vérifié si les personnes handicapées disposaient facilement d'informations qui leur étaient indispensables. Si aucune ville ne peut supprimer toutes ses barrières, il est important pour les personnes concernées de savoir quels attractions et établissements leur sont accessibles ou non.

(Marlene Brey/L'essentiel)