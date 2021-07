Les produits locaux sont prisés mais peu connus

La pandémie a incité les résidents à acheter local. C'est le résultat de l'étude* sur les produits régionaux, présentée ce jeudi par TNS Ilres, au ministère de l'Agriculture à Luxembourg. Ainsi, quatre consommateurs sur 10 ont changé leurs habitudes d'achat, en favorisant les denrées alimentaires produites au Luxembourg. Cela concerne notamment la viande, les légumes, les fruits et le lait ainsi que les produits laitiers. «Pour une très large majorité de ménages, une des raisons principales d'acheter des produits régionaux est de pouvoir soutenir les producteurs luxembourgeois», note Tommy Klein, directeur du service client chez TNS Ilres.

En outre, 67% des résidents se disent prêts à payer plus cher pour des produits issus de l'agriculture locale, à condition qu'il s'agisse d'un produit de qualité, facilement accessible et issu d'une agriculture durable. «Le consommateur devient de plus en plus "consomm'acteur", attentif à la qualité de ce qu'il mange», se félicite Romain Schneider, le ministre de l'Agriculture.

Produits locaux dans les cantines

Mais en parallèle, 84% des ménages demandent à recevoir davantage d'informations sur les produits locaux. Afin de booster leur promotion, le ministère prévoit de mettre en place un système de certification des produits agricoles. Un projet de loi y relatif est actuellement examiné en commission de l'Agriculture, après avoir été déposé à la Chambre des députés l'an dernier.

De plus, le ministère souhaite encourager l'utilisation de produits locaux dans les cantines, à la fois dans les écoles, les maisons relais, les maisons de soins et les cliniques. «Six projets pilotes ont été lancés, explique Romain Schneider. Au bout d'un an, nous verrons si un déploiement dans toutes les cantines est possible, au niveau de la logistique et de la diversité des produits. Nous surveillerons aussi l'évolution du prix des repas proposés». En attendant, le ministre note que les premiers résultats des projets pilotes sont «très concluants».

*L'enquête a été réalisée auprès de 1 003 résidents (co-)responsables des achats alimentaires au sein du foyer.

(Olivier Loyens/L'essentiel)