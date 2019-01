Un nouveau record pour la Fondation de Luxembourg

Pari réussi pour la Fondation de Luxembourg, qui fêtera ses dix ans, ce mardi soir. Avec plus de 80 fondations abritées dans le pays et 187 millions d'euros engagés par ses donateurs, l'initiative impulsée par Jean-Claude Juncker, fin 2008, a atteint un niveau record. «Le potentiel était énorme et inexploité. La croissance des fortunes privées a contribué à cet engagement, tout comme la sensibilisation des gestionnaires de banques privées. Aujourd'hui, la plupart des banques de la place proposent du conseil en philanthropie», explique Tonika Hirdman, directrice générale.

Une philanthropie qui demeure très liée aux capacités financières de ses mécènes. Ainsi, une capitale de 250 000 euros est nécessaire pour lancer une fondation. Le profil type d'un donateur? «Un couple d'un certain âge sans enfant, une famille aisée avec des enfants adultes qui incitent leurs parents à se lancer, ou un entrepreneur qui a l'expérience de la gestion», résume Tonika Hirdman. La moitié des fondations ont été créées par des résidents luxembourgeois. Et 35 millions d'euros ont été dépensés pour des projets dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé, l'inclusion sociale, et de plus en plus l'environnement.

Près de la moitié de ces dons (45%) ont été utilisés pour financer des projets en Afrique. 10% ont servi pour des initiatives locales au Luxembourg. «Car il y aussi de la pauvreté ici», justifie la directrice générale, qui ne nie pas la volonté de donateurs d'utiliser la philanthropie comme alternative aux contributions sociales issues de la fiscalité. «Les gens souhaitent de plus en plus décider comment leur argent sera utilisé. C'est aussi cela qui explique la croissance des fondations», conclut-elle.

(Thomas Holzer/L'essentiel)