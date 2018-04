«Céder le site de Dudelange nuirait au dialogue social»

Alors que les ouvriers d'ArcelorMittal, à Dudelange, s'interrogent sur leur avenir et doutent du poids du gouvernement sur la probable cession du site dudelangeois, le ministre de l'Économie et le bourgmestre de Dudelange tentent de mettre la pression sur la Commission européenne. Lundi, le ministre de l'Économie et le bourgmestre de Dudelange ont adressé un courrier au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et à la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Verstager, «pour dénoncer la position de la Commission qui oblige ArcelorMittal à céder plusieurs usines en Europe», rapporte le gouvernement dans un communiqué ce mardi.

Dans leur lettre, Étienne Schneider et Dan Biancalana expliquent que la transaction ArcelorMittal-Ilva pourrait nuire au dialogue social au Luxembourg. «Par rapport aux efforts fournis par le Luxembourg dans le cadre du modèle social pour soutenir les entreprises industrielles pendant la crise économique et financière de 2008, il est difficile d’expliquer aux partenaires sociaux, notamment aux syndicats et aux salariés concernés, pourquoi il est nécessaire que le site de Dudelange quitte le groupe ArelorMittal pour le céder à un repreneur inconnu et lui réserver ainsi un avenir incertain», expliquent les deux socialistes.

Ces derniers estiment par ailleurs que la Commission européenne empêche la préservation d’une base industrielle compétitive en Europe. Pour rappel, ArcelorMittal a annoncé vendredi dernier avoir proposé à la Commission européenne des cessions d'actifs en Europe pour acquérir le groupe italien Ilva. Outre le site de Dudelange, ceux de Piombino en Italie, Galati en Roumanie, Skopje en Macédoine, Ostrava en République tchèque, ainsi que plusieurs lignes de production du site belge de Liège sont concernés.

(L'essentiel)