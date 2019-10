Ce fugitif du Luxembourg parmi les plus recherchés

C'est la nouvelle campagne choc lancée par Europol. «Crime has no gender», a pour objectif la récolte d'informations pouvant servir à la capture des fugitifs, hommes ou femmes, les plus recherchés d'Europe.

Meurtre, braquage, trafic, traite d'êtres humains, tous ont commis des faits particulièrement graves à travers l'Europe, y compris au Luxembourg, où le Malaisien Yeon Choy Teoh, 56 ans, a été condamné en 2008, à 12 ans de prison. Mis en avant dans la campagne, l'homme de 56 ans a été impliqué dans une fusillade, dans un restaurant chinois, en 2003.

«Sérieusement blessé, il a été arrêté avec son complice, emprisonné puis libéré», explique Europol, dans une série de pages web particulièrement interactives. D'abord masqué, le visage du fugitif apparaît de manière progressive au fur et à mesure que défilent les informations le concernant.

«Considéré comme dangereux et peut-être armé», l'homme pourrait se cacher en Europe sous une fausse identité, d'après les informations de l'agence européenne de police criminelle. Un mandat d'arrêt européen a d'ailleurs été lancé cette année.

À noter que Yeon Choy Teoh n'est pas le seul fugitif condamné au Luxembourg à être recherché par Europol. Le Luxembourgeois Jean-Marc Sirichai Kiesch avait été jugé en 2000 pour avoir tué une femme âgée lors d'un cambriolage en 1999. Il est en fuite depuis 14 ans.

Autre affaire mais plus récente, le braquage de G4S auquel a participé Cihan Guzel dans la nuit du 2 au 3 avril 2013. Ayant écopé de 22 ans de prison, le Belgo-turc de 34 ans ne s'est jamais présenté pour purger sa peine. Il est en cavale depuis plus d'un an et demi.

(Thomas Holzer/L'essentiel)