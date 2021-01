2020, année la plus chaude enregistrée au Luxembourg

L'année 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée au Luxembourg, selon des chiffres publiés ce samedi par MétéoLux. Il a fait, pendant l'année qui vient de s'achever, 11,3°C en moyenne, un record depuis 1947 et le début des mesures météorologiques au Findel.

L'année 2020 passe ainsi 2018 (11,1°C) et 2014 (10,8°C). En outre, 2020 se situe 2°C au-dessus de la moyenne sur 30 ans, mesurée de 1981 à 2010 (9,3°C). En outre, aucun des douze mois écoulés n'a connu des températures en-dessous de la normale. Et les quatre saisons ont toute connu une météo plus chaude que la normale, de 3°C en hiver, 1,9°C au printemps, 1,6°C en été et 1,7°C à l'automne.

«Beaucoup de soleil»

MétéoLux a aussi compilé les précipitations qu'a connue l'année dernière. Et il s'avère qu'en plus d'avoir été particulièrement chaude, 2020 a été très sèche. En une année, il est tombé 788,7 litres de précipitations par mètre carré (l/m²), soit 108,2 l/m² de moins que la moyenne. C'est certes loin du record de 1976, année la plus sèche jamais vue dans le pays (541 l/m²) mais cela fait de 2020 la 7e année de suite avec un climat plus sec que la normale.

Et en parallèle, le soleil a nettement plus brillé que les autres années. Ce qui nous a sans doute aidé à garder le moral lors du premier confinement. En effet, le soleil était présent dans le ciel pendant 2030,4 heures sur l'année 2020. Soit 305,5 heures de plus qua la moyenne (1724,9 heures), ce qui place 2020 à la sixième position des années les plus ensoleillées jamais enregistrées. Le printemps 2020 a lui été le printemps le plus ensoleillé jamais observé, avec 796,6 heures de soleil, contre 520 heures en moyenne.

(jw/L'essentiel)