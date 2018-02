Peines allégées pour la «Nigeria Connection»

Parmi les 21 prévenus du réseau nigérian démantelé en octobre 2015 par la police grand-ducale, c’est sans surprise la tête qui a écopé de la plus grosse peine: la Cour d’appel l’a condamnée mercredi à 12 ans de prison et une amende de 10 000 euros. Une sentence plus clémente qu’en première instance où il avait été condamné à 15 ans de prison.

Un autre membre du réseau - qui opérait depuis Wasserbillig et Longwy - a été condamné à 10 ans de prison et une amende de 10 000 euros. La seule femme jugée dans cette affaire a été condamnée à 8 ans de prison dont trois avec sursis. Les autres ont écopé de peines allant de 30 mois à 6 ans de prison.

La tête du réseau a été arrêtée à Rodange en octobre 2015. En parallèle, les policiers français ont interpellé cinq hommes à Longwy et d’autres ont été arrêtés à Bereldange. Lors de cette opération, 332 grammes de cocaïne, 514 grammes de cocaïne coupée et 11 920 euros ont été saisis.



(L'essentiel)