«On veut offrir le meilleur accès à la culture à tous»

«C'est bien plus qu'une demande au Luxembourg, c'est une obligation de rendre la culture plus accessible à tous», a martelé la ministre Déi Gréng de la Culture, Sam Tanson. Mardi matin, le ministère a présenté ses derniers projets lancés dans le but de favoriser une «culture inclusive» au Luxembourg.

Visiter le Luxembourg et ses fortifications peut être plus compliqué pour les personnes ayant un handicap. C'est pourquoi le ministère a déjà mis en place différents moyens, comme une nouvelle brochure et un audio-guide en langage simplifié, entre autres. Via l'application Izi.travel, les résidents ont également accès à plusieurs vidéos explicatives en langue des signes. L'objectif étant de donner envie «aux personnes qui, toutes seules, ne franchiraient pas les portes d’une institution culturelle», explique Nadine Erpelding, du ministère.

Volonté d'ouvrir les portes

Les fortifications sont ainsi le premier site Unesco à proposer une visite inclusive pour tous les types de déficiences physiques et mentales. Un appel à projets a également été lancé par le ministère, qui est adressé à toutes les institutions culturelles, associations ou encore groupes collectifs. «Il y a vraiment une volonté de leur part d’ouvrir leurs portes, ils sont très conscients que malgré la communication, il y a des publics qu’il faut aller chercher», relève encore Nadine Erpelding.

Pour l’instant, ce tour de la ville «simplifié» est seulement disponible en allemand mais «il est très possible que cela change dans les années à venir, en fonction de la demande» conclut la conseillère du gouvernement. Chaque appel bisannuel à projets est financé à hauteur de 40 000 euros. Chaque projet peut recevoir une subvention jusqu'à 10 000 euros.

(L'essentiel)