Joe Thein privé de conduite pour 22 mois

Le politicien «Déi Konservativ» Joe Thein a été condamné à une interdiction de conduire de 22 mois ce jeudi au tribunal de Luxembourg, sauf pour aller à son travail.

Le 18 octobre dernier, à 1h15, l'homme de 26 ans avait perdu le contrôle de sa voiture, qu'il conduisait ivre, sur la route de Luxembourg, à Dippach, et avait fini sa course contre un panneau routier. Un taux d'alcool de 2,15‰ (pour mille) avait été retrouvé dans le sang de Joe Thein. De plus, il roulait manifestement trop vite au moment de l'accident.

Le politicien a déjà été impliqué dans des incidents similaires et a été l'objet d'une suspension de permis. Thein, qui a fondé son propre parti en mars après son exclusion de l'ADR, s'était excusé lors du procès. Il avait indiqué être conscient d'avoir commis une erreur.

(L'essentiel)