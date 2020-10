Vélos et trottinettes interdits rue de l'Alzette en 2021

Jusqu’à présent, piétons, cyclistes et amateurs de trottinettes électriques ont toujours cohabité, rue de l’Alzette. Mais en 2021, la rue piétonne deviendra interdite aux vélos et trottinettes, de 10h à 20h. «On a eu énormément de doléances et de réclamations de personnes qui se baladent dans cette rue», se désole le bourgmestre de la ville, Georges Mischo. «Il y en a plusieurs qui prennent cette rue pour un vélodrome et qui la traversent à toute vitesse. Je touche du bois parce qu’on n’a pas eu d’accident. Mais on n’est pas à l’abri que cela se produise», alerte-t-il.

Boom du vélo depuis le confinement



222 vélos et 88 vélos à assistance électrique ont été subventionnés par la ville d'Esch.

Une proposition satisfaisante pour les commerçants, dont Patricia, gérante d'une boutique. Elle craint qu’un accident se produise. «C’est dangereux, il arrive que les cyclistes roulent vite là où circulent les voitures. Un jour, il y aura un accident».

À 80 ans, Albert est un habitué des déplacements à vélo. Il se dit «choqué» d’une telle interdiction et ne voit aucun danger sur cette rue. «Je circule quotidiennement à vélo, je fais deux kilomètres par jour. Comment je vais faire pour faire mes courses et voir mes amis?» s’inquiète-t-il. Qu’il se rassure, le bourgmestre, également cycliste, a prévu une déviation pour les vélos et trottinettes, qui passera par la rue du Canal. «Je ne veux pas interdire le vélo dans la ville. D’ailleurs, je veux le mettre au centre de la mobilité. Mais il faut réagir quand il y a des débordements».

(Noémie Koppe/L'essentiel)