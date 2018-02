Ryanair reliera le Findel à Dublin à partir d'octobre

Ryanair va compléter son offre depuis le Findel avec trois vols hebdomadaires vers Dublin, à partir d’octobre 2018, rapporte, «surpris», lux-Airport sur son compte Twitter. Jusqu'ici, seul Luxair desservait la capitale irlandaise.

Another Surprise today: @Ryanair starting @DublinAirport to @luxairport 3 times weekly from end of October 2018. Flights will be bookable later today.

Thanks @schorschtr to inform us. pic.twitter.com/5mnxPzwmjz