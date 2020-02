Le secteur de l'hôtellerie cherche à attirer les jeunes

«Ce n'est pas simple d'être une femme dans ce métier», confie Caroline Esch, 24 ans, à la tête du Pavillon Eden Rose, depuis le mois de juin dernier. «C'est un monde qui est encore très machiste, mais il faut être tenace et y croire. Je suis contente et très fière d'avoir aujourd'hui mon restaurant, même si cela n'a pas été évident tous les jours», ajoute-t-elle.

Elle a été sélectionnée, comme huit autres chefs et serveurs/barmans, comme ambassadeurs de l'Horesca pour encourager les jeunes à se lancer dans ce métier. «Le secteur peut souffrir d'une image erronée véhiculée par les réseaux sociaux, la télévision et ses nombreuses émissions de téléréalité», déplore la jeune chef. «C'est important d'aimer ce que l'on fait et d'être passionné», complète-t-elle.

Une passion que partage Clovis Degrave, ambassadeur lui aussi. «Je connais ce métier depuis que je suis tout petit par le biais de mes parents. J'aime aussi le faire découvrir aux jeunes», indique-t-il. Selon le jeune chef et gérant de l'Hostellerie du Grünewald, dans la capitale, «ce métier a beaucoup évolué ces dernières années. On ne fait plus de longues journées en coupé. Certains travaillent pour le service du midi, d'autres pour celui du soir». L'argument du salaire qui peut vite devenir intéressant et l'évolution dans l'entreprise peuvent finir de convaincre des jeunes.

(Marion Mellinger/L'essentiel)