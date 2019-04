Cargolux signe une nouvelle année record

Avec 211,2 millions de dollars de bénéfice net dégagé lors du dernier exercice, Cargolux a réalisé la meilleure année de son histoire, au plan financier, se sont félicités ses dirigeants ce mercredi lors de la présentation des résultats annuels. La compagnie de fret aérien luxembourgeoise écrase son précédent record, qui datait de l’année précédente, et s’élevait à 122,3 millions de dollars.

«C’est une très très bonne année, où on n’a pas perdu d’argent un seul mois, ce qui n’est pas habituel. Et ce malgré les troubles géopolitiques, les relations compliquées entre les États-Unis et la Chine - où sont nos marchés - ou encore l’incertitude autour du Brexit. Nous avons été capables de relever les challenges», a commenté Paul Helminger, président du conseil d’administration de Cargolux.

6e mondiale parmi les entreprises du secteur

Pour réaliser cette performance, l’entreprise est parvenue à augmenter ses rendements de 8 cents par kg transporté, ce qui représente un gain de 80 millions d’euros. Alors que, dans le même temps, les volumes pris en charge diminuaient légèrement, à 1 053 626 tonnes, que le prix du jet fuel progressait de 30% et que l’utilisation quotidienne par avion se maintenait autour de 15 heures.

Le choix de la flexibilité, du transport sur mesure, et de marchandises à forte valeur ajoutée a porté ses fruits. «On s’est focalisés sur les produits pharmaceutiques, les grandes pièces de moteurs d’avion… On a aussi lancé en 2017 un produit appelé "Select" qui donne de la capacité garantie sur des vols qui sont déjà pleins où les clients paient un surplus. Et on a eu l’activité charter, comme par exemple des vols pour les Formule 1, qui s’est bien développée et qui présente l’une des meilleures rentabilités», explique Maxim Straus, vice-président exécutif et directeur financier.

Dans le même temps, la compagnie a augmenté des fréquences et étendu son réseau, ce qui lui a permis de rester au 6e rang mondial des entreprises évoluant sur ce secteur. Cargolux compte désormais 2 136 employés dans le monde, contre 2 027 en 2017. Quelque 1 531 personnes sont basées au Grand-Duché, où le déménagement du quartier général vers Sandweiler, à côté du hangar de maintenance, est fixé à l’été 2020.

