Un peu moins de trois semaines après la tornade qui a endommagé des centaines de maisons et véhicules à Pétange et Bascharage, la plupart des victimes cherchent toujours à obtenir des réponses fermes et définitives de leur assureur. Sur le terrain, les artisans s'affairent déjà ça et là pour réparer toitures et façades, preuve que le système d'indemnisation s'est déjà mis en place à certains endroits.

Les entreprises de charpente et couverture ne chôment pas depuis la tornade du 9 août. «Ça fait presque trois semaines que nous travaillons sans relâche, explique Charles Tibolla, technicien à la société Toiture générale, rencontré à la cité CFL, à Pétange. Nous avons dû embaucher des chauffeurs et des travailleurs intérimaires pour nous donner un coup de main». De nombreuses toitures ont été endommagées à 80 ou 90%. «Il faudra au moins un an pour tout réparer», estime ce spécialiste.

«Mon assureur m'a envoyé quelqu'un de confiance pour évaluer le coût des travaux et mon dossier est à l'étude, explique René, qui a estimé à environ 250 000 euros la somme nécessaire pour réparer la toiture, la façade, les volets et les fenêtres de sa maison située route de Luxembourg, à Pétange. Le premier couvreur que j'ai contacté m'a dit qu'il ne pourrait pas effectuer les travaux avant juin 2020. Dans ces conditions, les gens commencent à perdre patience».

Johnny, qui habite à quelques dizaines de mètres plus loin, a eu plus de chance. Sa toiture, complètement détruite le 9 août dernier, est déjà en cours de réparation. «J'ai avancé 40 000 euros de ma poche pour lancer les travaux, puis j'ai envoyé un recommandé à mon assureur, qui a accepté de régler la note, raconte-t-il. J'ai suivi le dossier chaque jour, pour accélérer la prise en charge. Il faut dire que j'ai la chance d'être à la retraite, tout le monde ne peut pas en dire autant».

Rue de la Reconnaissance nationale à Bascharage, des ouvriers réparent la toiture de la maison de Robert, 86 ans. La tornade a provoqué de nombreux dégâts sur la façade, les fenêtres et volets de sa maison. «Elle a donné le coup de grâce à la charpente, qui était déjà en mauvais état, témoigne-t-il. Les travaux vont me coûter 120 000 euros. Selon mon assurance, seuls 5 000 euros sont imputables aux intempéries...».

