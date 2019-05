Une belle somme récoltée au Relais pour la Vie

Le Relais pour la Vie a été «un succès indéniable», se félicite la Fondation cancer dans un communiqué publié ce mardi matin. Et pour cause, les 13 783 coureurs qui se sont relayés au sein de 375 équipes à la Coque les 23 et 24 mars ont permis de récolter 680 521,24 euros, pour être précis.

La somme ainsi récoltée permettra à la Fondation cancer de financer la lutte contre la maladie. Aussi bien la recherche que le soutien aux patients et l'information auront ainsi droit à un beau coup de pouce. Lucienne Thommes, directrice de la Fondation cancer, a fait part de sa «profonde gratitude à l'égard de toutes les équipes pour leur engagement hors norme».

Six équipes ont en outre été désignées lauréates des Trophées de l'espoir 2019. Il s'agit de Team Italia, CapFutur, The IT Crowd 1.0, de la Maisons Relais Monnerech, Jousefshaus Réimech et Deloitte General Services 1. Les équipes Provençale 1 et Raiffeisen 1 ont aussi eu droit à une mention spéciale.

(jw/L'essentiel)