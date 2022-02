Les secours se préparent pour affronter la tempête

On vous l'a dit, le vent va souffler fort, voire très fort, ce vendredi après-midi. Selon MeteoLux, des rafales jusqu'à 100 km/h pourraient balayer le pays pendant une à deux heures, et des vents violents surviendront de 15h à 19h. Des rafales supérieures à 100 km/h pourraient même intervenir ponctuellement et le pays pourrait même être placé en alerte rouge. Pour le moment, une alerte orange est en cours.

Du coup, une cellule de crise «intempéries» s'est réunie vendredi matin à 9h sous la présidence de la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding, avec les pompiers, la police, l'armée, les Ponts et Chaussées ou encore le Haut-Commissariat à la sécurité nationale. L'objectif de la réunion était d'analyser la situation et de préparer les actions à venir. Une alerte a notamment été lancée pour le grand public via Gouvalert et les services de secours de tout le pays sont prêts à réagir avec des effectifs renforcés.

Prudence!

En effet, de telles rafales de vent ont plusieurs conséquences possibles. Des arbres ou des branches peuvent tomber, des toitures et des cheminées être endommagées, les véhicules pourraient aussi être déportés sur les routes et la circulation être perturbée, notamment dans les forêts. Du coup, les autorités appellent les résidents à limiter leurs déplacements, à ne pas se promener en forêt ou encore à rester vigilants face aux chutes d'objets.

[Alerte orange – Rafales de vent]

Meteolux a sorti une alerte orange de vent violent (90-110 km/h) pour tout le pays du Luxembourg pour le jeudi, 17 février, entre minuit 00h00 et 06h00 le matin.

Veuillez pendant ce temps-là suivre les conseils officiels de comportement. pic.twitter.com/0kRfbLWR8h — CGDIS (@CGDISlux) February 16, 2022

Enfin, il est vivement conseillé de ranger et attacher ce qui peut s'envoler, comme le mobilier de jardin. Les chantiers doivent être sécurisés. L'évolution de la situation peut être suivie au plus près sur le site de meteoLux, sur infocrise.lu et sur twitter via @infocriseLU et @CGDISlux.

(L'essentiel)