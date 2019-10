RTL taille dans ses effectifs au Luxembourg

Le ton monte chez RTL entre la direction et les syndicats. L’OGBL et le LCGB ont diffusé mardi, une lettre très critique, après que le groupe a annoncé une réduction massive des effectifs au siège de Luxembourg. Le conseil d’administration a décidé mercredi dernier de supprimer 94 des 112 emplois au Grand-Duché, dans le cadre d’une restructuration. Les syndicats dénoncent cette décision, «alors que le groupe RTL vient d’annoncer un bénéfice record de plus de 400 millions d’euros pour le premier trimestre 2019».

Surtout, ils s’inquiètent de l’ancrage du groupe au Luxembourg, alors que celui-ci avait été réaffirmé en mars 2017 par une convention signée entre l’État, le groupe RTL, CLT-UFA et l’empire médiatique allemand Bertelsmann (actionnaire à 75%). L’OGBL et le LCGB veulent que le texte soit intégralement publié. Ils craignent que la présence du groupe au Luxembourg ne soit plus qu’une «boîte aux lettres», alors que l’État «verse jusqu’à 10 millions d’euros par an d’argent public pour les programmes télévisés de RTL». Contacté par L'essentiel, le groupe RTL a affirmé que le siège resterait au Grand-Duché.

RTL a confirmé la suppression de 94 postes au Luxembourg, tout en insistant sur le fait qu’il «ne s’agit pas de 94 licenciements». Des reclassements seront prévus, notamment dans les bureaux de Cologne, en Allemagne, à environ 200 km. Pour ceux qui les refuseraient, «un plan social pourrait être prévu», affirme le groupe, tout en indiquant vouloir offrir «de la clarté le plus rapidement possible» aux salariés concernés. Les négociations sur les départs débuteront la semaine prochaine. Les syndicats revendiquent «l’arrêt des mesures de restructurations» et «le maintien au Luxembourg» des emplois détruits. Le ministère des Médias n’a pas encore répondu aux sollicitations de L’essentiel.

(jg/L'essentiel)